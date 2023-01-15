В ноябре 2022 года рождаемость в Татарстане сократилась на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в ноябре 2022 года зарегистрировали 3 021 новорожденного. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года рождаемость в республике сократилась на 13%, следует из данных Росстата.

По количеству новорожденных Татарстан по итогам ноября занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. Лидирует Башкирия, где за последний месяц осени 2022 года родился 3 051 ребенок.

В ноябре прошлого года рост рождаемости, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, зафиксировали лишь в одном регионе ПФО — Чувашии. За месяц в соседней с Татарстаном республике родилось 823 ребенка — на 1,2% больше, чем в ноябре 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заметнее всего в ноябре 2022 года рождаемость снизилась в Удмуртии — на 24,2% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года. За последний месяц осени там появились на свет 952 младенца.

Напомним, за январь — ноябрь 2022 года в Татарстане выдали 33 511 свидетельств о рождении — самое большое количество среди всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Рождаемость в республике, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сократилась на 10,6%. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина