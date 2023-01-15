Трое военных погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

При детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области погибли трое военных и еще 15 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что к детонации привело неосторожное обращение с боеприпасами.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, взрыв произошел в сельском доме культуры. Изначально сообщалось, что пострадали 10 военнослужащих. Также были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов.



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Максим Кокунин