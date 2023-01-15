В Татарстане в ноябре 2022 года увеличилось число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 304 развода. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года их количество увеличилось на 19,7%, следует из данных Росстата.

Татарстан по количеству зарегистрированных в ноябре разводов, занял второе место в Приволжском федеральном округе. На первой строчке соседняя Башкирия, где за последний месяц 2022 года свидетельство о расторжении брака выдали 1 614 раз.

Снижение числа регистраций развода зарегистрировали лишь в одном из 14 регионов ПФО — в Кировской области. За ноябрь там развелись 432 пары — на четыре меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном браке в ноябре 2022 года выдали 10 765 свидетельств о расторжении брака. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года их число выросло на 14,3%.

Напомним, за октябрь 2022 года в Татарстане развелись 1 237 пар. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го число разводов в республике выросло на 3,5%.



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Татьяна Демина