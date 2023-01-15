Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, так как не хочет быть вовлечена в конфликт. Об этом сообщает ТАСС.

— Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили, — сказала она.

Она также добавила, что Грузия пережила много вооруженных конфликтов и обязанностью властей является не допустить подобного вновь.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что в сентябре власти Грузии после призывов со стороны Украины открыть «второй фронт» против России были готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу.

В конце августа сообщалось, что США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов. Так, общая сумма «мер поддержки безопасности Украины» составила $10,6 млрд, дополнительный пакет средств реализуют по указу президента США Джо Байдена.



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Максим Кокунин