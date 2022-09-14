В Грузии заявили о возможности референдума по открытию «второго фронта»

Власти Грузии после призывов со стороны Украины открыть «второй фронт» против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет, — сказал он.

При этом политик отметил, что официальный Тбилиси не поддерживает идею «второго фронта», однако решение должно быть принято народом.

— Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения, — подчеркнул Кобахидзе.

Напомним, ранее с призывами «предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии» к грузинам обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В конце августа сообщалось, что США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов. Так, общая сумма «мер поддержки безопасности Украины» составила $10,6 млрд, дополнительный пакет средств реализуют по указу президента США Джо Байдена.

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Максим Кокунин