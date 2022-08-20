США анонсировали выделение Украине военной помощи на сумму $775 млн
США в скором времени объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Минобороны.
Общая сумма «мер поддержки безопасности Украины» составила $10,6 млрд, дополнительный пакет средств реализуют по указу президента США Джо Байдена.
В июле в США заявили о планах финансирования инициативы борьбы с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине, на эти цели администрация планировала выделить порядка 2 миллионов долларов.
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