США анонсировали выделение Украине военной помощи на сумму $775 млн

США в скором времени объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американского Минобороны.



Общая сумма «мер поддержки безопасности Украины» составила $10,6 млрд, дополнительный пакет средств реализуют по указу президента США Джо Байдена.

В июле в США заявили о планах финансирования инициативы борьбы с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине, на эти цели администрация планировала выделить порядка 2 миллионов долларов.



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Маргарита Головатенко