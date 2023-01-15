В Непале разбился самолет, на борту которого находилось более 70 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Непале самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание The Kathmandu Post.

Уточняется, что ЧП произошло в международном аэропорту Покхара. Самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines, а на его борту находилось 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

В настоящее время аэропорт закрыт, так как спецслужбы ведут работы по спасению пассажиров. Причины крушения выясняются.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце ноября пассажирский самолет упал в озеро Виктория на севере Танзании. На борту находились 43 человека, 19 из них погибли.

В марте на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 133 человека.



26 февраля в районе Индийского океана упал самолет авиакомпании Коморских островов AB Aviation. На борту находились 12 граждан Комора и два члена экипажа из Танзании.

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Максим Кокунин