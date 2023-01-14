Шестеро татарстанцев обвиняются дезорганизации деятельности исправительной колонии

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых осужденных, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по республике.



По версии следствия, в августе—сентябре 2021 года обвиняемые, отбывавшие наказание в исправительной колонии Нижнекамска, систематически избивали трех осужденных за то, что те оказывали содействие администрации учреждения и исполняли трудовые обязанности. При этом у одного из них они требовали перевести на банковский счет 20,5 тыс. рублей.

Однако свою причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Тем не менее следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд.

Как стало известно «Реальному времени», бывший глава Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана Ирек Набиев получил статус заочно обвиняемого в целом букете преступлений — в том числе и в вымогательстве.



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Илина Хакимова