Более 5 тысяч детей отдохнули в лагерях Татарстана в зимние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В период оздоровительной кампании 2023 года во время зимних каникул в 60 оздоровительных организациях отдыха в 21 районе Татарстана отдохнули более 5 тысяч детей, в том числе 38 детей из семей мобилизованных, сообщили в министерстве молодежи республики.



Дети проводили время в 36 загородных оздоровительных учреждениях и в 24 лагерях с дневным пребыванием. Всего было проведено 42 смены по различной направленности, в том числе творческой, гражданско-патриотической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической и туристско-краеведческой.

На сменах состоялись мероприятия, направленные на патриотическое и духовное воспитание детей, формирование привычки к здоровому образу жизни и мероприятия, приуроченные к Году национальных культур и традиций.

С 28 декабря по 10 января в в Актанышском, Алькеевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Спасском, Новошешминском, Ютазинском, Кайбицком и Чистопольском районах были открыты 93 пришкольных лагерей. Их смогли посетить 3 148 детей.

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Маргарита Головатенко