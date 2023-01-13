«КОС-Синтез» проиграл «Штурму»

Фото: «КОС-Синтез»

13 января «КОС-Синтез» провел в Казани первый матч девятого тура против «Штурма-2002». Игра завершилась счетом 7:9 (1:2, 3:3, 3:2, 0:2) в пользу команды из Подмосковья.



Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Мирзиев (2), Комаров (2), Саввин (1), Белянский (1), Самсонов (1).

Ватерполисты казанской команды первыми распечатал ворота штурмовиков, но преимущество не удержал, ушел на первый перерыв с минимальным отставанием, 1:2. Во втором игровом отрезке хозяева вернулись в игру, дважды сравнивали счет и выходили вперед, однако концовка вновь осталась за гостями, счет 4:5.

В третьем тайме счет был 7:7. В начале четвертого периода «КОС-Синтез» пропустил два мяча и не смог исправить ситуацию.

Фото: «КОС-Синтез»

14 января соперники проведут повторный матч девятого тура. Начало игры в 12.00.

Напомним, ватерпольный «КОС-Синтез» стал лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта, клуб получил награду на церемонии «Спортсмен года 2022». Ватерполисты выиграли все турниры, в которых принимали участие: чемпионат России, Кубок России, Спартакиаду сильнейших.



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Маргарита Головатенко