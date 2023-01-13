В Казани открыли мемориальную доску народному артисту ТАССР и России Фуату Мансурову

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани по улице Карла Маркса, 23/6 состоялось открытие мемориальной доски дирижеру, педагогу, народному артисту ТАССР и России, заслуженному деятелю искусств России Фуату Мансурову. В этом году артисту исполнилось бы 95 лет.



— В этом доме в 1968—1971 гг. жил выдающийся дирижер, профессор Московской и Казанской консерваторий, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Фуат Шакирович Мансуров, — гласит надпись на татарском и русском языках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фуат Мансуров был главным дирижером Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Джалиля. За время работы в Татарстане он поставил под новой редакцией «Алтынчеч», «Джалиль», «Шурале», а еще первым исполнил многие симфонические произведения композиторов Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фуат Мансуров скончался 12 июня 2010 года. Он возглавил ГСО в 1989 году, до того долгое время проработал в родном Казахстане, а в 1968-м начал дирижировать в татарском театре оперы и балета. Мансуров — автор новой методики воспитания оркестровых музыкантов и системы упражнений для адаптации к игре в симфоническом оркестре.

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Маргарита Головатенко