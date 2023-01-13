В России впервые получили потомство от клонированной коровы

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

В России впервые получили потомство от клонированной коровы. Вес теленка составил 40 кг, и родился он здоровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По информации источника, теленка, который родился 30 декабря 2022 года, назвали Декабристкой.

Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов считает, что технологии геномного редактирования будут развиваться, только если клонированные животные смогут производить здоровое потомство.

Фото: agro.tatarstan.ru

— Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов, — считает специалист.

В пресс-службе также отметили, что исследования для развития соматического клонирования должны продолжаться.

Напомним, 1 октября 2020 года сообщалось о том, что в Сабинском районе Татарстана достроили молочный комплекс «Шинар», где за коровами полностью ухаживают роботы.



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Антон Гаврилов