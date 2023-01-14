Жители многоэтажки в Казани пожаловались на вспыхнувшую проводку

Фото: скриншот

На фасаде дома по улице Максимова в Казани вспыхнула проводка — из-за искрящегося провода люди боялись выйти из подъезда, сообщает «ГТРК Татарстан».

После возгорания жильцы 13 квартир остались без электричества до глубокой ночи. По словам местных жителей, такое происходит уже не в первый раз. Аналогичная ситуация была год назад. Тогда вместо всей проводки заменили только один кабель.

— Подключение жилого дома по электроэнергии находится в удовлетворительном состоянии, проводка не пострадала. Сам кабель, питающий нежилое помещение «Татмак», находится на балансе собственника, к данному моменту он отключен, — пояснил заместитель директора управляющей компании Анатолий Власов.

Фото: скриншот

В заведении давать комментарий по этому поводу отказались. Жители в свою очередь намерены обратиться во все вышестоящие инстанции, пока проводку в их доме полностью не заменят.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева