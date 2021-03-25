В Татарстане завершили первую процедуру внесудебного банкротства

Завершена первая в Татарстане процедура внесудебного банкротства — банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признана 30-летняя жительница Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами составляют более 200 тысяч рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГЮУ «МФЦ в РТ».

Женщина подала в МФЦ документы на банкротство одной из первых. А всего с начала оказания услуги многофункциональные центры Татарстана приняли более 700 заявлений. Наибольшее количество — 500 с лишним из них — поступило в первые три месяца с начала реализации внесудебного банкротства, но процедура была начата только в отношении 26 человек.

По словам директора ГБУ в МФЦ Ленары Музафаровой, многим обратившимся отказывали или возвращали заявления из-за того, что человек не подходил под условия, в соответствии с которыми он может быть объявлен банкротом, либо из-за того, что он указывал неверные данные в заявлении.

В 2021 году желающих пройти процедуру стало гораздо меньше.

— Те, кто попытался попробовать списать долги, независимо от реального финансового положения, поняли, что это невозможно, — объясняет это Музафарова. — Зато среди заявлений, поданных в этом году, выше процент начатых банкротств. Из 110 обратившихся должников процедура начата в отношении 33.

Всего в настоящее время через внесудебную процедуру банкротства проходят 72 татарстанца. Возможность банкротства во внесудебном порядке появилась у россиян в сентябре 2020 года. Процедурой могут воспользоваться физлица, которые задолжали от 50 до 500 тысяч рублей. При этом должнику должно быть возвращено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, за счет которого можно было бы рассчитаться. Процедура банкротства в таких случаях завершается через полгода, если в течение этого времени имущественное положение гражданина не изменится в лучшую сторону либо его кредиторы не подали исковое заявление в Арбитражный суд.

Следует понимать, что, получив статус банкрота, гражданин ограничивается в некоторых правах: в течение 5 лет ему будет нельзя брать кредиты, не указав о своем статусе, и занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и других подобных организациях, 3 года будет нельзя управлять юрлицом и 10 лет — кредитной организацией.

Подать документы можно в любой офис МФЦ Татарстана. Понадобятся паспорт, регистрация по месту жительства или пребывания на территории республики, список кредиторов и заявление. В течение трех рабочих дней данные будут включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве fedresurs.ru, сообщают в пресс-службе МФЦ.