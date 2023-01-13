Судебные приставы Казани взыскали 224,5 млн рублей за алименты в 2022 году

В Казани судебные приставы смогли взыскать 224,5 млн рублей по алиментным платежам. По сравнению с предыдущим годом эта сумма выросла на 80 млн, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Уточняется, что для погашения задолженности приставы применили ряд мер. Это арест и изъятие имущества, удержание средств из заработной платы и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банках, запрет на регистрацию имущества, ограничение в выезде за пределы Российской Федерации, ограничение в праве управления транспортным средством.

Например, 45-летний житель Казани долгое время не выплачивал алименты на содержание своих двоих сыновей, возрастом 7 и 12 лет. Он задолжал 350 тысяч рублей. Весь долг был погашен только после того, как судебный пристав наложил запрет в отношении его недвижимости и вручил ему соответствующее постановление. После этого мужчина сразу же погасил долг в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. При этом суды в республике приняли решение о конфискации 5 автомобилей.

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Айрат Назипов