В начале года в Татарстане подорожала часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале 2023 года в Татарстане выросли средние цены на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук и столовая свекла, подешевела — морковь.

Согласно подсчетам Татарстанстата, заметнее всего с 26 декабря по 9 января в республике выросла средняя цена одного килограмма столовой свеклы. Она достигла 29,84 рубля, увеличившись на 2,8%.



Капуста в начале года подорожала на 1,9%. На 9 января средний ценник составил 19,09руб./кг.

Средняя цена репчатого лука в Татарстане на 9 января составила 30,67 рубля за килограмм. Она выросла на 1,52%. Минимально выросла стоимость картофеля — на 0,3%, до 27,88 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Морковь в начале года подешевела на 2,84%. Средняя цена 1 кг на 9 января оценивалась в 27,36 рубля.

Напомним, в прошлом году «борщевой набор» стал лидером по снижению розничной цены в России. Больше всего подешевел картофель — на 32,8%. На 55,1% снизилась цена на капусту. Свекла стала дешевле на 29,8%.



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Татьяна Демина