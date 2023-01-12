В 2022 году «борщевой набор» стал лидером по снижению розничной цены в России

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году больше всего в России в розницу подешевел картофель (на 32,8%). Также на 55,1% снизилась цена на капусту. Свекла стала дешевле на 29,8%. На 7,5% упала цена на гречневую крупу, а куриные яйца подешевели на 6,6%. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Снижение цен на овощи и гречку обусловлено высоким урожаем, а на куриные яйца — укреплением рубля и ростом внутреннего производства. В январе эта тенденция продолжилась в годовом выражении, — цитируют «Известия» его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, Караваев объяснил, почему в 2022 году подорожали некоторые продукты. По мнению специалиста, на рост повлияли колебания валютного курса, изменение ставки Центрального банка, а также рост логистических затрат. При этом он уточнил, какие именно товары подешевели.



Согласно данным Минсельхоза за декабрь 2021 года, подешевели и другие продукты. Так, цена на пшеницу упала на 9,6%. Ячмень сбавил в цене 31,6%, рожь подешевела на 37,2%, подсолнечник — на 34%, соя — на 30,2%, рапс — на 49,2%, а кукуруза — на 22,4%.

— Это произошло благодаря комплексу мер регулирования и государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также росту производства практически во всех сегментах, — сообщили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что также на 8,7% снизились цены на свинину, на 3,5% — на мясо птицы. Затронули изменения ценовых показателей и яйца 1-й и 2-й категорий (снижение на 6,2% и на 3,3% соответственно). Помимо этого, на 5% подешевели подсолнечное масло, мука (на 2,8%) и некоторые другие продукты.

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что в Татарстане за неделю подорожали продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Выросли средние цены на картофель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, столовую свеклу и морковь.



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Антон Гаврилов