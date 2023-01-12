На территории казанской ДРКБ планируют построить храм

Фото: пресс-служба Казанской епархии

На территории Детской Республиканской клинической больницы в Казани в будущем планируют построить храм, об этом сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ходе визита в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.



Митрополит посетил помещение будущей молитвенной комнаты. Он осмотрел интерьер и высказал пожелания, касающиеся настенной росписи домового храма. Казанская епархия окажет содействие в предстоящих иконописных работах.

— Оборудование молитвенной комнаты завершается, а в будущем на территории учреждения планируется построить храм. Строительство возможно благодаря доброму желанию руководства ДРКБ, которое делает все, чтобы люди, пребывающие в больнице, получали не только медицинскую и психологическую помощь, но и духовную поддержку, — сказал Кирилл. Он отметил, что духовная поддержка важна не только детям, но и их родителям, а также персоналу больницы.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Молельную комнату в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ открыли в июне прошлого года. Это третья комната для молитв в ДРКБ. Она организована благотворительным фондом Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова по просьбе родителей детей, проходящих лечение в ДРКБ.

Детская республиканская клиническая больница Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики. За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.

В ДРКБ Казани в конце 2022 года начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним.

В декабре сообщалось, что правительство направит Татарстану 1,6 млн рублей на выплаты медикам, выявившим онкологические заболевания в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2023 году.

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Маргарита Головатенко