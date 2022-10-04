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ДРКБ Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022»

11:41, 04.10.2022
ДРКБ Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Детская республиканская клиническая больница Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.

Фото: пресс-служба ДРКБ Татарстана

Конкурс осуществляется на основании опросов мнений потребителей, проведенных во всех регионах России, рекомендаций государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, а также анализа отзывов и рейтингов в открытых источниках.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан

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