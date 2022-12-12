Татарстан получит на выплаты медикам, выявивших онкозаболевания, 1,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правительство направит Татарстану 1,6 млн рублей на выплаты медикам, выявивших онкологические заболевания в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



В целом на эти цели выделили почти 54 млн рублей, 8 — в резерве. Самая маленькая сумма — у Ханты-Мансийского АО (4,2 тыс. рублей), самая значительная — у Московской области (2,9 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В декабре в ДРКБ Казани впервые в республике провели пациенту детского возраста первый этап трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Процедуру, входящую в стандарты лечения ряда онкологических, гематологических заболеваний, выполнили пациенту со злокачественным заболеванием высокой группы риска.

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Маргарита Головатенко