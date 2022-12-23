В Татарстане подорожал «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю в Татарстане подорожали продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Выросли средние цены на картофель, свежую белокочанную капусту, репчатый лук, столовую свеклу и морковь.

Заметнее всего с 12 по 19 декабря в республике подорожал лук. Средняя цена выросла на 8,05%, до 29,33 рубля за один килограмм.

На 5,7% за неделю в Татарстане подорожала морковь, до 27,33 руб./кг. Средний ценник на картофель увеличился на 4,7%, до 27,44 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столовая свекла за неделю стала дороже на 2,44% — один килограмм на 19 декабря стоил в среднем 28,23 руб./кг. Капуста подорожала на 1,71%, до 18,67 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за предыдущую неделю — с 5 по 12 декабря в республике выросли средние цены на капусту (1,2%), лук (+0,75%), морковь (+0,08%) и столовую свеклу (+3,13%). Вместе с этим подешевел картофель — на 0,8%.

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Татьяна Демина