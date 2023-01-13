Эксперт рассказала, как меньше мерзнуть во время холодов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Временный отказ от алкоголя и увеличение калорийности рациона поможет меньше мерзнуть во время холодов. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Виктория Елисеева, передают «Известия Мордовии».

В первую очередь, нужно отказаться от обезвоживающих и мочегонных напитков. Например, чай и кофе выводят жидкость из организма, из-за чего нарушаются водно-солевой баланс и терморегуляция организма.

Алкоголь же опасен не только обезвоживающим свойством, но и расширением сосудов. Помочь сохранить тепло тела поможет безалкогольный глинтвейн и пряности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, во время морозов стоит увеличить калорийность рациона за счет приема сложных углеводов в сочетании с небольшим количеством животного жира.

В Татарстане с 6 января по сегодняшний день отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. В начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40°С.

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Елизавета Пуншева