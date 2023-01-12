Настольные игры, живые ели и свитеры: казанцы рассказали, что покупали на новогодних каникулах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы в новогодние каникулы покупали зимнюю, мужскую верхнюю одежду на 64% чаще, а женскую на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Популярностью у казанцев пользовались и подарочные наборы сервизов, свечей и декора для дома — спрос на них в праздничные каникулы вырос в 2,3 раза. Об этом стало известно аналитикам сервиса Авито.

Также исследование показало, что в новогодние каникулы казанцы активно приобретали термобелье. Продажи этого атрибута одежды выросли в 2,4 раза по сравнению с январем 2021 года. Помимо этого жители столицы РТ приобретали свитера. Их казанцы покупали в 2,5 раз чаще, чем за время аналогичного периода прошлого года.

Фото: pixabay.com

Ко всему прочему, во время праздничного отдыха среди казанцев на 59% вырос спрос на покупку настольных игр. В среднем на приобретение этого развлекательного атрибута казанцы тратили 2 870 рублей. На 66% чаще, чем в январе 2021 года казанцы покупали и товары для зимней рыбалки.

Не обошлось и без покупок ледянок. Для того чтобы было на чем прокатиться по ледяной горке, казанцы отдавали по 540 рублей. Приобретали горожане и снегокаты, чья стоимость составила 7 460 рублей. Также аналитики выяснили, что казанцы в новогодние каникулы в 2,2 раза чаще покупали живые ели.

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Антон Гаврилов