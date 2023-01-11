Казань — в лидерах по росту цен на жилье — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Стандартная двухкомнатная квартира повышенной комфортности в Советском районе Казани в доме, который планируют ввести в строй в этом году, обойдется от 7,5 млн рублей, студия — от 5 млн. Однако еще в прошлом году цена на студию в этом доме начиналась от 4 млн, двушки — от 6 млн. В среднем все стоило на 2 млн рублей меньше, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— Стоимость квартир поднялась примерно на 70% в сравнении с предыдущим годом. Несмотря на этом мы за предыдущий год реализовали более 50% квартир, — рассказала менеджер салона продаж недвижимости Мария Пигалева.

По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости Эльмиры Садыковой, рост цен, который якобы наблюдался на площадках, был искусственным. Это касалось как вторичного жилья, так и новостроек.

В январе с помощью нейросети выяснили, какие города лидируют в подорожании вторичного жилья в России. Казань вошла в топ-25 городов по росту цен на «вторичку» с подорожанием жилья на 12,47%. Средняя стоимость «квадрата» выросла за год со 126 038 до 141 755 рублей.

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Маргарита Головатенко