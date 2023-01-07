Казань вошла в топ городов по росту цен на вторичное жилье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нейросеть назвала города — лидеры подорожания вторичного жилья в России. Больше всего цены выросли в Кемерово, Саратове и Челябинске, подсчитали аналитики SRG. При этом в Москве стоимость квартир почти не росла, а в Сочи даже снизилась.

Казань вошла в топ-25 городов по росту цен на «вторичку» с подорожанием жилья на 12,47%. Средняя стоимость «квадрата» выросла за год со 126 038 до 141 755 рублей. В других российских миллионниках темпы роста цен выше, но дешевле сами квартиры. Так, в Кемерово стоимость вторичного жилья выросла с января по декабрь на 31,13% — до 85 тысяч, следом идет Саратов с ростом на 28,43%, до 71,4 тысячи, далее — Челябинск с ростом на 22,35%, до 68,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru

«За последние полгода в большинстве городов система наблюдает плавное снижение стоимости жилья, однако снижение нельзя назвать стремительным, в целом цены все еще выше, чем в январе», — отметили специалисты.

Неновые квартиры дорожали по всей России, исключением стал только Сочи — минус 0,89% за год в стоимости «вторички». Минимальный рост цен за «квадрат» зафиксировали в Москве — на 0,64%, до 280,8 тысячи рублей и Краснодаре — на 0,97%, до 106,7 тысячи.

Недавнее исследование показало, что многие казанцы, желающие расширить свою жилплощадь, ищут квартиру на вторичном рынке. Об этом заявили 42,5% опрошенных.

Мария Иванова