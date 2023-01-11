Состоялось первое в этом году заседание по делу казанского стрелка — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Впервые в 2023 году сегодня состоялось слушание дела казанского стрелка Ильназа Галявиева, открывшего огонь в гимназии №175 11 мая 2021 года. В общей сложности прошло уже 22 слушания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Правила остались старые: фото- и видеосъемка запрещены, в зале заседания лишь государственные обвинители, адвокат, сам подсудимый и представители СМИ.

Потерпевшие на слушание не пришли. Приглашены были 19 человек — это ученики 7-го «А», 8-го «Б», 9-х «Б» и «В» классов. Их законные представители заранее оповестили суд о том, что они не против оглашения показаний без их присутствия.

11 мая 2021 года ученики 7-го «А» класса во время второго урока были в 311 кабинете. По их показаниям, после оповещения через громкоговоритель учитель успел закрыть дверь. Ученики услышали порядка 10 выстрелов в соседнем 310-м кабинете, где погибли ученики 8-го «А».

Смогли вовремя закрыть дверь и ученики 8-го «Б» и 9-го «В» классов. Ученики 9-го «Б» могли встретиться со стрелком лицом к лицу — во время урока учитель русского языка вышла из класса после телефонного звонка. Через 10 минут, когда послышались выстрелы, дети решили выйти на лестничную клетку. Тогда их в свой кабинет завела учитель английского языка. Все эти показания зачитывали сегодня представители гособвинения.

В декабре прокуратура отказалась утверждать обвинение директору казанской гимназии №175 Амине Валеевой, экс-директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину. В ведомстве сочли нужным проведение дополнительного расследования, сообщили «Реальному времени» близкие к защите обвиняемых источники.



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Маргарита Головатенко