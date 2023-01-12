Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Шадрикова

На 72-м году ушел из жизни заслуженный учитель Республики Татарстан, почетный работник общего образования Российской Федерации и ветеран педагогического труда Валерий Шадриков.

Валерий Александрович Шадриков родился в селе Алешкин–Саплык. Трудовую деятельность начал в 1971 году — учителем физики и астрономии в Стародрожжановской средней общеобразовательной школе. Но все же большую часть жизни и своей трудовой биографии — свыше 32 лет — он проработал в родной Алешкин-Саплыкской СОШ. Многие из учеников Валерия Александровича не только блестяще окончили обучение в школе, но и успешно участвовали в олимпиадах, а позже поступили на физико-математические специальности вузов.

Вместе с супругой Ниной Федоровной Валерий Александрович вырастили двоих детей. Сын Александр Шадриков сегодня возглавляет министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, дочь Вера занимает руководящую должность в одном из банков республики.

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Александровича, его сыну — министру экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александру Шадрикову — в связи с кончиной отца.

«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В нашей памяти Валерий Александрович останется талантливым педагогом, профессионалом своего дела и прекрасным человеком с активной жизненной позицией, который внес неоценимый вклад в сферу образования Республики Татарстан. Светлая память о Валерии Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.