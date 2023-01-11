Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Авангардом»: «Мы однозначно на правильном пути»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата.



Тренер оценил матч как хороший, и сказал, что доволен ребятами. По его словам, первые периоды получаются не всегда, но сегодня команда сыграла неплохо.

— Работы еще очень много. Я вижу, что мы на правильном пути, это однозначно, но есть вещи, которые нужно поправлять, — сказал он.

Билялетдинов ответил на вопрос о капитане «Ак Барса». Нашивка капитана осталась у Александра Радулова:

— На сегодняшний день Саша — капитан. Илюха [Сафонов] — молодой человек, для него такая нагрузка еще сложна, хотя я должен поблагодарить его за тот период, когда он был капитаном, ситуация была непростая, и он справился. Но на сегодняшний день решение такое.

Что касается Даниса Зарипова, Билялетдинов отметил, что у него травма, и пока нельзя прогнозировать сроки его возвращения.

«Ак Барс» обыграл «Авангард», сегодня матч в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в Омске со счетом 1:2 в пользу казанского клуба.

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Маргарита Головатенко