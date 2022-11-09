«Ростех» поставил первый Ми-8МТВ-1 по программе некоммерческого лизинга — его собрали в Казани

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» первый вертолет Ми-8МТВ-1 по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Его собрали на Казанском вертолетном заводе.

У Ми-8МТВ-1 обновлена светотехника, что улучшает ориентацию в пространстве и повышает безопасность полетов, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Вертолеты предназначены для доставки людей и грузов в отдаленные поселки Сибири и Дальнего Востока.

В салоне Ми-8МТВ-1 находятся 22 сидения и места под установку медицинских модулей. Там можно установить дополнительные топливные баки, имеются места под оснащение внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Ми-8МТВ-1 можно использовать при температурах до -50 градусов. Без установки дополнительных баков вертолет способен пролететь до 620 км.

В сентябре сообщалось, что первым эксплуатантом Ми-8МТВ-1, собранного в Казани, станет МЧС России. Ведомству передадут пять вертолетов.

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Татьяна Демина