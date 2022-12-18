Юрист предупредил россиян о штрафе за оставленный около двери мусор

Житель многоквартирного дома, оставивший около двери мусор, рискует быть оштрафованным. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу, сообщает «Газета.ru».



Эксперт пояснил, что в этом вопросе все сводится к правилам пожарной безопасности. Согласно установленным нормам, запрещено хранить вещи, мебель, горючие материалы либо оборудование на лестничных площадках и у выходов.



— К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности, — подчеркнул юрист.



За нарушение требований пожарной безопасности жильцов могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения. Также им может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.



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Антон Гаврилов