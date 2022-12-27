Цели казанцев на 2023 год: повышение уровня дохода и карьерный рост

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 2023 год казанцы ставят профессиональные цели: 18% хотели бы повысить уровень дохода и подняться по карьерной лестнице. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.



12% на будущий год планируют закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Целью 8% казанцев является повышение своего профессионализма. Расширить бизнес планируют 5%, а освоить новые обязанности — 2%.



27% казанцев не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также граждане планируют завершить проекты, изучить законодательство по своей специальности, написать диссертацию, наладить отношения в новом коллективе и многое другое.



Согласно другому исследованию, в Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу. По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился.



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Диана Фатыхова