Цели казанцев на 2023 год: повышение уровня дохода и карьерный рост
На 2023 год казанцы ставят профессиональные цели: 18% хотели бы повысить уровень дохода и подняться по карьерной лестнице. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
12% на будущий год планируют закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. Целью 8% казанцев является повышение своего профессионализма. Расширить бизнес планируют 5%, а освоить новые обязанности — 2%.
27% казанцев не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год.
Также граждане планируют завершить проекты, изучить законодательство по своей специальности, написать диссертацию, наладить отношения в новом коллективе и многое другое.
Согласно другому исследованию, в Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу. По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым