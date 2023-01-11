За сутки коронавирусом заразился 4 201 россиянин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 4 201 человека, в больницах оказались 900 заболевших. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 836 969 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По данным на 11 января, за сутки от коронавируса вылечились 5 122 человека. Общее количество выздоровевших россиян — 21 258 733.

Фото: realnoevremya.ru

За сутки коронавирус унес жизни 46 россиян. Всего от инфекции скончались 394 214 человек.



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Илина Хакимова