Главное о коронавирусе на 11 января: Пентагон отменил обязательную вакцинацию, «кракен» назвали слабым штаммом

Фото: Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 51 человека. Всего на 11 января в республике зарегистрировано 193 898 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 283 человека, за минувшие сутки — 59. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 13 человек.



По данным на 10 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 54 человек. Всего в республике было зарегистрировано 193 847 случаев COVID-19. Кроме того, 63 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 224 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Республика Коми начала пользоваться новой вакциной

За последние сутки в России выявили 4 201 случай коронавируса, выздоровели 5 122 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 836 969, а выздоровевших — до 21 258 733. Госпитализировали за сутки 900 человек. Умерли за сутки 46 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 214 человек.

В Республике Коми начали использовать новую вакцину от коронавируса «Конвасэл». Минздрав региона рассказал ТАСС, что в республике уже начали использовать первые 100 доз нового вида вакцины. Также там добавили, что скоро в республике будут использовать новый препарат «Мир-19» для лечения от COVID-19.

Профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной̆ биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков назвал слабым новый штамм COVID-19 «кракен». По мнению специалиста, особенно сильно влиянию вируса подвержены люди со слабым иммунитетом. Чумаков также сравнил «кракен» с «омикроном», на который организм пациентов реагировал по-разному.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нужно принять меры в отношении контроля на пунктах пропуска через границу на фоне ослаблений антиковидных ограничений в КНР. Также в ведомстве назвали «достаточно стабильной» эпидобстановку по COVID-19 в России.

В России временные задержки с доставками необходимого количества лекарств в аптеки могут быть связаны с высоким спросом и логистическими проблемами. В Минздраве региона рассказали ТАСС, что решением данной проблемы уже занимаются дистрибьюторы. Также в ведомстве подчеркнули, что данной ситуацией с поставками могут воспользоваться мошенники. Отмечается, что злоумышленники предлагают внести предоплату за доставку необходимых медикаментов. При этом покупатель не получает от мошенников гарантий на то, что лекарства будут доставлены.

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, госпитализировали с подозрением на COVID-19. Накануне его перевели на лечение в Коммунарку.



Пентагон отменил требование о вакцинации военнослужащих

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 665 087 647 раз, 6 712 224 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 345 042). На второй строчке — Индия (44 681 610), на третьей — Франция (39 625 664), на четвертой — Германия (37 562 191), на пятой — Бразилия (36 552 432).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 097 615). За ними следуют Бразилия (694 985), Индия (530 722), Россия (386 237, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 333).



За время пандемии была сделана 13 176 610 831 инъекция вакцины против коронавируса.

В Минобороны США отменили требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для военнослужащих. По словам министра обороны США Ллойда Остина, прививку от коронавируса сделали более 2 миллионов военнослужащих. Он также отметил, что Пентагону удалось достичь определенных успехов в борьбе с COVID-19. В заключение Остин подчеркнул, что вакцинация «защищает войска и повышает боевую готовность». Помимо этого, министр заявил, что военнослужащих, которые откажутся от вакцинации, Пентагон увольнять не будет.

Приостановка выдачи виз КНР японским гражданам «крайне прискорбна». Такое мнение по этому вопросу выразил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. По его словам, такая мера никак не связана с противодействием распространению нового штамма COVID-19. Свою точку зрения по этому вопросу также высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он заявил, что в Японии «стремятся по возможности» не ограничивать поток граждан, прибывающих в страну. Также Мацуно подчеркнул, что его страна ввела временные требования для приезжающих, а мера со стороны КНР является односторонней.

Фото: Людмила Губаева

Профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун назвал законными и разумными меры, которые КНР приняла в ответ на антиковидные требования ряда стран для граждан, прибывающих из Китая. По его словам, отношения между странами должны основываться на взаимном равенстве и уважении. Также он подчеркнул, что принятые меры позволят КНР лучше защитить свои интересы.

Новый штамм COVID-19 «кракен» распространяется в Чехии, сообщил сайт seznamzpravy.cz. Издание отмечает, что он пока мало изучен и опасен в связи с тем, что может не реагировать на антитела, которые защищают от коронавируса. По словам медиков, вирус может вызвать новую волну пандемии.

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Антон Гаврилов