Знаки отличия за выполнение норм ГТО в 2022 году получили 1,8 тысячи казанских студентов

Студенты пяти казанских вузов выполнили нормы комплекса ГТО на знаки отличия в 2022 году — знаки отличия получили 1,8 тысячи учащихся, сообщили в мэрии города.



Золотой знак получили 732 человека, серебряный — 648, бронзовый — 420.

К сдаче нормативов ГТО присоединились студенты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ. Студенты выполняли упражнения комплекса ГТО на протяжении всего года.

— Каждый мог оценить уровень своей физической подготовки. Главное — это стремление показать лучший результат и получить свой золотой знак, — сказала руководитель Центра тестирования ГТО Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Гульфия Габдулхаерова.

В Татарстане в конце 2022 года открыли шесть новых центров тестирования ГТО: в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Верхнеуслонском районах.

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Маргарита Головатенко