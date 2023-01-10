В Польше заявили, что теперь не зависят от угля из России

Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил, что страна в 2022 году импортировала по морю рекордные 14 млн тонн угля и достигла полной независимости от поставок из России.



— Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла, — сказал он.

Рабенда отметил, что власти смогли сменить источники поставок, таким образом добившись «100% независимости от российского угля».

Арезидент Польши Анджей Дуда в апреле подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. После этого в республике резко повысился спрос на этот вид топлива, что привело к его удорожанию и дефициту.

Власти решили увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, снизили требования к качеству топлива, а еще начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР. Параллельно решались проблемы с разгрузкой в портах и распределением по стране.

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Маргарита Головатенко