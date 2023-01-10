В Кубке Первого канала по фигурному катанию примет участие Камила Валиева
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделилась списком участников командного турнира Кубка Первого канала, который пройдет 21—22 января на «ЦСКА Арене» в Москве. Среди участников уроженка Казани Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
Состав участников сформирован по спортивному принципу — приглашены спортсмены-одиночники, занявшие 1—8-е места на чемпионате России — 2023, и спортивные пары, занявшие 1—4-е места на чемпионате России — 2023.
|Состав участников среди женщин:
|Состав участников среди мужчин:
Среди спортивных пар: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина / Александр Галлямов; Евгения Тарасова / Владимир Морозов; Ясмина Кадырова / Валерий Колесов.
Вне соревновательного зачета зрители также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов: Елизаветы Худабердиевой — Егора Базина и Елизаветы Шанаевой — Павла Дрозда.
В марте 2022 года команда «Красная машина», чьим капитаном является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила в Кубке Первого канала по фигурному катанию, проходившем в Саранске.
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