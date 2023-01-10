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В Кубке Первого канала по фигурному катанию примет участие Камила Валиева

16:35, 10.01.2023
В Кубке Первого канала по фигурному катанию примет участие Камила Валиева
Фото: скриншот видео

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделилась списком участников командного турнира Кубка Первого канала, который пройдет 21—22 января на «ЦСКА Арене» в Москве. Среди участников уроженка Казани Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Состав участников сформирован по спортивному принципу — приглашены спортсмены-одиночники, занявшие 1—8-е места на чемпионате России — 2023, и спортивные пары, занявшие 1—4-е места на чемпионате России — 2023.

    Состав участников среди женщин:Состав участников среди мужчин:
    • Софья Акатьева
    • Камила Валиева
    • Елизавета Туктамышева
    • Софья Муравьева
    • Аделия Петросян
    • Анастасия Зинина
    • Вероника Яметова
    • Ксения Синицына
    • Евгений Семененко
    • Пётр Гуменник
    • Александр Самарин
    • Дмитрий Алиев
    • Артем Ковалев
    • Андрей Мозалев
    • Макар Игнатов
    • Глеб Лутфуллин

      Среди спортивных пар: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский; Анастасия Мишина / Александр Галлямов; Евгения Тарасова / Владимир Морозов; Ясмина Кадырова / Валерий Колесов.

      Вне соревновательного зачета зрители также смогут увидеть выступления танцевальных дуэтов: Елизаветы Худабердиевой — Егора Базина и Елизаветы Шанаевой — Павла Дрозда.

      В марте 2022 года команда «Красная машина», чьим капитаном является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила в Кубке Первого канала по фигурному катанию, проходившем в Саранске.

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      Илина Хакимова
      СпортФигурное катание Татарстан

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