Команда Щербаковой «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

Команда «Красная машина», чьим капитаном является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила в Кубке Первого канала по фигурному катанию, проходившем в Саранске. Об этом сообщает ТАСС.

Щербакова одержала победу в женском одиночном катании победу в произвольной программе и набрала 176,12 балла. Второе место заняла уроженка Казани Камила Валиева со 173,88 баллами, третье — ее Елизавета Туктамышева со 166,21 баллами. Обе представляли команду «Время первых».

«Красная машина» выиграла соревнования с общим счетом 145:141. 25 марта команда Щербаковой победила «Время первых» во главе с фигуристом Марком Кондратюком в прыжковом фестивале со сетом 3:2.

Фото: olympic.ru

Накануне серебряные призеры Олимпиады-2022 в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Кубке Первого канала. Они набрали 86,36 балла. Это превышает мировой рекорд олимпийских чемпионов из Китая Суй Вэньцзин и Цун Ханя. У них он составлял 84,41 балла.

Дарья Акимова