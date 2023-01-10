В Татарстане запустили российско-словацкий проект по производству инкубационных яиц

В Сабинском районе Татарстана во вторник состоялось торжественное открытие инкубатора ООО «Бранко Рус» (проект словацкой компании «Бранко Нитра»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Татарстана.



На первом этапе рассчитывается вывод 116 тысяч яиц индейки в месяц, что удешевит их стоимость для местных производителей. В дальнейшем планируется увеличить объемы вдвое за счет дополнительного монтажа инкубационных и выводных шкафов. Также в планах — запуск до шести ферм, где разместят родительское поголовье индейки.

Предприятие оснащено оборудованием от бельгийского предприятия, одного из ведущих производителей оборудования для инкубаторов — Petersime. Общая стоимость проекта составит 3 млн евро. Срок окупаемости — пять лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минсельхоза Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане выращивают индейку порядка 16 предприятий. В 2022 году в регион завезли около 1,2 млн штук яиц.

В 2022 году в Татарстане подешевели куриные яйца: средняя цена снизилась на 12%. К концу года, на 26 декабря, упаковка из десяти куриных яиц стоила в Татарстане в среднем 70,55 рубля. В начале 2022-го покупка обошлась бы жителям республики в 80,39 рубля.

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Маргарита Головатенко