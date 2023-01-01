В Татарстане в 2022 году подешевели куриные яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане подешевели куриные яйца, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена снизилась на 12%.

К концу года — на 26 декабря — упаковка из десяти куриных яиц стоила в Татарстане в среднем 70,55 рубля. В начале 2022-го покупка обошлась бы жителям республики в 80,39 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что в конце 2022 года куриные яйца в Татарстане подорожали. Средняя цена выросла за неделю на 1,41%.

Также в республике с 19 по 26 декабря прошлого года подорожали бананы, яблоки и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Без изменений осталась средняя цена соли — 14,08 рубля за один килограмм.

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Татьяна Демина