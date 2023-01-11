Кинокритик раскрыл секрет популярности «Чебурашки» у российского зрителя

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Кинокритик Сергей Сычев рассказал, почему фильм «Чебурашка» так популярен среди зрителей, сообщают «Известия».

По словам специалиста, успех фильма заключается не в одной причине, а в целом их комплексе.

— «Богатырские» мультики уже поднадоели. Это проверенный бренд. Тем более это фильм, а не мультик: взрослые не всегда хотят на анимацию. «Сарафан» у фильма был положительный, большинству зрителей понравилось, — объяснил Сычев.

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Также он подчеркнул, что кинокартина стала еще более популярной благодаря телевидению и отсутствию голливудских конкурентов.

— Так, «Операция «Фортуна» Гая Ричи должна была выйти 5 января, его показ перенесли на неделю. «Аватар 2» Джеймса Кэмерона не детское кино, кроме того, фильм длится 3,5 часа, что неудобно для многих зрителей, — заявил кинокритик.

Напомним, накануне сообщалось, что семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.



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Антон Гаврилов