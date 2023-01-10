За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 54 человека. При этом за 10 января госпитализированы 39 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 847 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 10 января, за сутки выздоровели от COVID-19 63 татарстанца, а общее количество излечившихся — 191 224 человека.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.



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Илина Хакимова