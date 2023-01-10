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За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека

11:16, 10.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 54 человека
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 54 человека. При этом за 10 января госпитализированы 39 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 847 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 января, за сутки выздоровели от COVID-19 63 татарстанца, а общее количество излечившихся — 191 224 человека.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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