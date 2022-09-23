Госсовет Татарстана утвердил соглашение о границе между республикой и Марий Эл
Депутаты Государственного совета Татарстана утвердили соглашение об установлении границы между республикой и Марий Эл. Ее уточненная протяженность 334 километра.
Для разрешения вопроса прохождения границы вблизи Волжска Фонд пространственных данных Татарстан провел размежевание земельных участков Зеленодольского лесничества. Работы по установлению границы между двумя республиками завершены.
Как напомнил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, республика граничит с восьмью регионами России. При установлении границы региона изначально выявили свыше 570 проблемных участков.
Татарстан и Марий Эл заключили соглашение 12 августа 2022 года. Документ подписали главы регионов Рустам Минниханов и Юрий Зайцев.
По соглашению, граница между республиками не изменяется, а разногласия по вопросам описания местоположения и прохождения указанной границы отсутствуют. Однако по договоренности сторон в документ могут быть внесены изменения.
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