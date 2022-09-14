Госсовет Татарстана рассмотрит соглашение об установлении границы с Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утверждение границы между Татарстаном и Марий Эл планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госсовета РТ, говорится в постановлении Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Стоит отметить, что стороны заключили соглашение еще 12 августа этого года. Документ подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Марий Эл Юрий Зайцев.

Согласно нему, граница между республиками не изменяется, а разногласия по вопросам описания местоположения и прохождения указанной границы отсутствуют. Однако по согласию сторон в документ могут быть внесены изменения.

Уточняется, что при подготовке соглашения были учтены интересы жителей обоих регионов. Оно составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Соглашение выступает в силу со дня вступления в силу правовых актов о его утверждении законодательными органами власти с обеих сторон.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал об установлении границы республики. Ее общая протяженность — около 3,5 тыс. километров.

Во время работ по установлению границы изначально специалисты обнаружили свыше 570 проблемных участков. На сегодня по 85% из них спорные вопросы сняты.

На совместных заседаниях рабочих групп с представителям Оренбургской области и Чувашской республики были утверждены рабочие проекты прохождения границ. Сейчас на этапе согласования находятся проекты соглашений об установлении границы.



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Максим Кокунин