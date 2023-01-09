В администрации Запорожской области объяснили обмеление Днепра подготовкой ВСУ к наступлению
Председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, из-за подготовки к наступлению река обмелела, что косвенно подтверждает факт возможного форсирования Днепра. Рогов отметил, что одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС.
Уменьшение стока воды в Днепре — это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС, подчеркнул он.
Напомним, вчера в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия.
В Минобороны сообщили, что за сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.
«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны.
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