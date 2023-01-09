Мороз оставил без отопления несколько домов в Казани — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани жители ряда домов в ночь на 8 января остались без отопления из-за прорыва тепломагистрали. Работники аварийных служб устраняли последствия утром. Такая ситуация произошла в домах на улицах Шмидта, Товарищеской и Достоевского, а еще на пересечении улиц Баруди и Серова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Татарстане вот уже четвертые сутки столбики термометров опускаются до аномальных -37 градусов. Из-за сильного похолодания в республике переносятся мероприятия, например не работают катки. Во многих школах отменили занятия.

Такая погода распространилась не только на Татарстан, но и на всю европейскую часть страны. Причина — морозный северный антициклон. Своего рода рекорд был побит сегодня ночью: сегодня метеостанции в Муслюмово и Бавлах зафиксировали понижение до -41 градуса мороза.

Согласно прогнозу, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода без осадков, однако уже к концу этой недели ожидается потепление. От переохлаждения и обморожения в Татарстане с 31 декабря по 9 января пострадали 126 человек. Из них госпитализированы 95 пациентов.

На автотранспортных предприятиях в Казани из-за сильных морозов ввели особый режим работы общественного транспорта.

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Маргарита Головатенко