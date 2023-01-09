Профессор КФУ рассказал, когда в Казань вернется тепло

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Полярная ночь, которая сейчас стоит в Арктике, стала причиной формирования антициклона. Несмотря на то, что светит солнце, его лучи не согревают земную поверхность, объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, аномальные морозы продлятся до среды, когда начнется повышение температуры. Специалист также рассказал, что на Казань со стороны Атлантики движется циклон с атмосферными фронтами.

10 января днем столбик термометра опустится до отметки в -28 градусов днем. Ночью прогнозируется температура в -30 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 11 января ожидается облачная погода. Днем температура воздуха составит -16 градусов. Ночью прогнозируются те же показатели. 12 января столбик термометра опустится до отметки в -10 градусов днем и -13 градусов ночью.

В Гидрометцентре Татарстана напомнили, что с 6 января в Татарстане установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9—19 градусов ниже климатической нормы. С этого дня и по 11 января действует штормовое предупреждение.

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Антон Гаврилов