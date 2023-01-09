Комедии и мелодрамы: что смотрели татарстанцы на новогодних каникулах

Фото: предоставлено МТС

Время с 31 декабря до 8 января жители Татарстана провели за просмотром телевидения и комедийных лент, а еще семейных фильмов и мелодрам, выяснили эксперты онлайн-кинотеатра KION от МТС.



В топ-3 российских сериалов у татарстанцев вошли «Тест на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях, драматическая комедия о жажде жизни «Почка» с Любовью Аксеновой и фантастический детектив «13 клиническая». В Рождество жители республики смотрели сериал с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» и сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие».

Среди зарубежных сериалов самыми популярными у татарстанцев стали турецкий сериал «Постучись в мою дверь», драма «Жестокий Стамбул» и исторический сериал «Воскресший Эртугрул». В канун Рождества больше всего смотрели мультипликационный сериал «Три кота» и детективный сериал «Мост».

Самым рейтинговым событием новогодних каникул на телеканалах среди жителей региона стало поздравление президента — большинство татарстанцев смотрели его на Первом канале. В целом чаще других телеканалов татарстанцы отдавали предпочтение Первому каналу, «России-1», СТС, ТНТ и НТВ.

Фото: предоставлено МТС

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних и рождественских каникул в республике возглавила жизнеутверждающая семейная лента «Далекие близкие». Второе место заняла комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод 2», третьим в топе стал фильм о главном театре страны «Большой». В топ-5 вошли блокбастер «Сердце пармы» и классическая новогодняя лента «Один дома».

В 2022 году эксперты заметили изменения в привычном образе жизни россиян, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Особенностью смотрения стала возросшая популярность жизнеутверждающих отечественных драм и комедий.

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Маргарита Головатенко