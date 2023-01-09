В Казани угарным газом отравились четыре человека
Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом четверых человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Сообщение о происшествии поступило днем 9 января. В квартире жилого дома № 3 на улице Коломенской угарным газом отравились мужчина 1977 г.р., женщина 1982 г.р. и две девочки 2017 и 2022 г.р. Мать с детьми госпитализировали в ДРКБ.
Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. Будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали о десяти жителях республики, которые отравились угарным газом. Все четыре инцидента произошли с начала этого года.
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