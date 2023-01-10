Сегодня в Татарстане до -30 градусов

Во вторник, 10 января, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -25 до -30 градусов. В Казани прогнозируется от -26 до -29°С, в Набережных Челнах — от -27 до -30°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений слабый до умеренного. На дорогах гололедица.

В Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода без осадков, однако уже к концу этой недели потеплеет. Днем в пятницу и субботу, 13—14 января, ожидается от -10 до -15°С.

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Татьяна Демина