В Нижнекамске 2023-й объявили Годом здорового образа жизни

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

2023 год в Нижнекамске объявили Годом здоровья и здорового образа жизни. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» заявил мэр города Рамиль Муллин.

— У нас пока слабая мотивация необходимости ведения здорового образа жизни. Предлагаю каждому начать с себя. С начала года я запустил челлендж — 365 часов в спорте, призываю всех присоединиться. Предлагаю побольше ходить пешком, посещать спортивные объекты и показывать пример другим, — сказал Муллин.

По словам Муллина, в рамках 2023 года власти Нижнекамска выработают программу, которая станет основой для создания традиций общества, организации досуга и профилактики вредных привычек.

Фото: e-nkama.ru (на фото Рамиль Муллин)

Также мэр отметил, что в рамках объявленного Года педагога и наставника в России, а также Года национальных культур и традиций в республике, в Нижнекамском районе в течение года запланирована реализация различных образовательных, культурных проектов и мероприятий.

Отметим, что в середине октября президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций. Решение он озвучил в ходе обращения с традиционным ежегодным посланием к Госсовету республики.

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Айрат Назипов